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2 Temmuz Madımak katliamında hayatını kaybedenler anıldı

02.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Madımak Oteli'nde 35 kişinin ateşe verilerek katledilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti. Katliamda hayatını kaybedenler bugün kentte düzenlenen etkinliklerle anıldı.

2 Temmuz Madımak katliamında hayatını kaybedenler anıldı

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 35 kişi, bugün bir kez daha anıldı.

Etkinlikler sabah saatlerinde başladı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Bilim ve Kültür merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önünde toplandı.

"BU ACI HEPİMİZİN"

Heyet, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Vali Ayhan, "Bu acı hepimizin, Sivas'ımızın ve tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu topraklarda karanlık eller her daim kini, nefreti, zulmü ekmeye çalıştılar" dedi.

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise 28 yıl önce yaşanan olayın hafızalara kazındığını söyledi. "Bizim inancımızda kibir, şiddet ve cebre yer yoktur" diyen Güzel, şunları kaydetti:

"Hiçbir canlı farklılıklardan dolayı yaşamından koparılmamalıdır. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde özgürce yaşayabileceğimiz bir toplum diliyoruz.

Madımak olayı nedir? 28 yıl önce Madımak Oteli’nde ne yaşandı?Madımak olayı nedir? 28 yıl önce Madımak Oteli’nde ne yaşandı?

Alevi Bektaşi dernekleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yürüyüşü vardı. Anma etkinliğine il dışından yoğun bir katılım oldu.

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Polis ekipleri de kent genelinde ve şehir girişlerinde güvenlik tedbiri aldı.

(AA)

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Sivas
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