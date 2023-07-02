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  4. 2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gecenin birincisi kim oldu?

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gecenin birincisi kim oldu?

02.07.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gecenin birincisi kim oldu?

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam ekranlara gelen MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Şabanoğlu Şaban, Deli Deli Küpeli gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 2 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları...

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (25 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Vermem Seni Ellere, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Vermem Seni Ellere yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Vermem Seni Ellere yer aldı.

İŞTE REYTİNGLERDE TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 VERMEM SENI ELLERE ATV
2 TESKILAT TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV
6 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) STAR TV
7 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV
8 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 TESKILAT TRT 1
3 VERMEM SENI ELLERE ATV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV
6 LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) KANAL D
7 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) STAR TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV
10 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 TESKILAT TRT 1
3 VERMEM SENI ELLERE ATV
4 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) STAR TV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV
9 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV
10 LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) KANAL D

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