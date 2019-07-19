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2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de dün gece 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de dün gece 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Merkeze bağlı Altınyüzük köyü kırsalında gece saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ölen teröristlerle birlikte Kalaşnikof ve Bixi markalı uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta yapılan aramalarda ise teröristlere ait yüklü miktarda yaşam malzemeleri bulundu. Yaşam malzemeleri, bulundukları yerde imha edildi.
TERÖRİSTLERDEN BİRİ SÖZDE SORUMLU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Altınyüzük kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin sözde Tunceli bölge sorumlusu olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti

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