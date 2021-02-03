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2 teröristin intihar ettiği tecavüz olayında PKK, tecavüzcü sözde yöneticiye ceza yerine ödül verdi

03.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütündeki tecavüz olayının detayları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütündeki tecavüz olayının detayları ortaya çıktı. Terör örgütünün Gever Eyaleti sorumlusu "Hogir Maraş" kod adlı kırmız kategoride aranan Remzi Demiroğlu’nun zorla dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kıza tecavüz ettiği, kızlardan 2’sinin intihar ettiği, 2 kızın ise hamile kaldığı belirlendi. Terör örgütünün kız çocuklarına tecavüz eden Gever Eyaleti sorumlusunu cezalandırmak yerine ödüllendirerek terfi ettirdiği öğrenildi.
Bakan Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında anlattığı terör örgütü PKK’da yaşanan tecavüz ve sonrasında gelişen intihar olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında B.T. isimli terör örgütü mensubu teslim oldu. B.T., güvenlik güçlerine verdiği ifade ile terör örgütünün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan B.T., örgütte bulunduğu süre içerisinde sözde Gever Eyaleti sorumlusu Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu’nun 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna 2020 yılında tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen "Sozda" kod adlı ve "Civana" kod adlı iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

Tecavüzcü ödüllendirildi
Zorla tecavüz edilen ve hamile kalan "Dersim" ve "Derya" kod adlı kız çocukları ise örgüt tarafından zorla Hakurk bölgesine gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan, 2 kızı hamile bırakan teröristi ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi, yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirilerek başka bir göreve getirildi. Örgüt, kız çocuklarının uğradığı vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak maksadıyla kızların çatışmada öldüğü şeklinde açıklamalarda bulundu.

Örgütte tecavüzler bitmiyor, kaçış artıyor
B.T., örgüt içerisinde yaşanan tecavüz olaylarının bu olayla sınırlı kalmadığını, birçok bölgede bilhassa örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının sürekli olarak yaşandığını ifade etti. Bundan dolayı kadın teröristlerin korku içerisinde yaşadıklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını belirten B.T., bu yüzden örgütten kaçmaların arttığını söyledi.
Kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye’de terör örgütüne ait kampta eğitime alınan B.T., örgütün baskılarından kaçarak 20 Ocak 2021 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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