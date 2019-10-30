HABER

2 TIR çarpıştı, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayolları’na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR’a çarptı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayolları’na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritteki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR’ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. yönetimindeki 34 EF 7396 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. TIR’da sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Kazaya karışan TIR’ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağırıldı. Polis, Ankara istikametine giden araçları Hereke gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldüKazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldü
TEM'de iki TIR çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralıTEM'de iki TIR çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.