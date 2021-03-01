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2 tır çarpıştı, TEM’de kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

01.03.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 2 tır çarpıştı. Can kaybının ya da yaralanan olmadığı kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan tırların vinç yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından, trafik tekrar normale döndü. Yolda oluşan araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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