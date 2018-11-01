2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 TIR ile 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GYH 98 ve 01 Y 8003 plakalı 2 TIR ile T.Y. yönetimindeki 51 BB 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücü T.Y. aracın içerisinde sıkışırken, 2 TIR sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, otomobil sürücüsü yaptığı incelemede T.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan T.Y.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaralanan TIR sürücüleri ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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