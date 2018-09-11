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2 travestiye fuhuş gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

2 travestiye fuhuş gözaltısı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eve baskın düzenleyen polis, para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travestiyi gözaltına alındı.
İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir eve çok sayıda kişinin girip çıkmasından şüphelenen mahalle sakinleri polise durumu bildirdi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen H.G. (30) ve T.M. (28) isimli iki travesti gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

2 travestiye fuhuş gözaltısı

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