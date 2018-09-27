HABER

"2. Truva Atı Kısa Film Festivali"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında "2. Truva Atı Kısa Film Festivali" düzenlenecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında "2. Truva Atı Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin tanıtımı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, ÇOMÜ, Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin 2 bine yakın katılımcının başvurusuyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaşdemir, Troya'nın Çanakkale'nin, Anadolu'nun bir değeri olduğunu belirterek, "2018 Troya yılından sonra Dünya'da Troya'nın bir Anadolu uygarlığı olduğu, Çanakkale'de olduğu, Türkiye topraklarında olduğu bilinen bir gerçek haline gelecek. Truva Atı Kısa Film Festivali de buna hizmet eden bir faaliyet, etkinlik olacak." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise bu festivalin Çanakkale ve Troya'yı marka yapma konusuna ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal da 3-5 Ekim'de düzenlenecek festivalin programı hakkında bilgi verip birinciye 7, ikinciye 5, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 2. Truva Atı Kısa Film Festivali için ÇOMÜ ile Alan Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Toplantıya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile festival planlama ve yürütme ekibi de katıldı.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Usta eller Karesi’de buluştuUsta eller Karesi’de buluştu
2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.