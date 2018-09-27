"2. Truva Atı Kısa Film Festivali"ne doğru

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında "2. Truva Atı Kısa Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin tanıtımı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, ÇOMÜ, Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin 2 bine yakın katılımcının başvurusuyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaşdemir, Troya'nın Çanakkale'nin, Anadolu'nun bir değeri olduğunu belirterek, "2018 Troya yılından sonra Dünya'da Troya'nın bir Anadolu uygarlığı olduğu, Çanakkale'de olduğu, Türkiye topraklarında olduğu bilinen bir gerçek haline gelecek. Truva Atı Kısa Film Festivali de buna hizmet eden bir faaliyet, etkinlik olacak." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise bu festivalin Çanakkale ve Troya'yı marka yapma konusuna ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal da 3-5 Ekim'de düzenlenecek festivalin programı hakkında bilgi verip birinciye 7, ikinciye 5, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 2. Truva Atı Kısa Film Festivali için ÇOMÜ ile Alan Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Toplantıya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile festival planlama ve yürütme ekibi de katıldı.

