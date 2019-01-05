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2 Türk kızının katil zanlısının yakalandığında söylediği ilk sözleri bu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Harkov kentinde öldürülen iki Türk öğrencinin katil zanlısının yakalandığı sırada ilk sözleri, “Ben öldürmedim” oldu. Katil zanlısının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. Görüntülerde zanlının oldukça rahat olduğu ve yürüyen merdivende arkasını dönüp el salladığı ve öpücük gönderdiği görülüyor.

2 Türk kızının katil zanlısının yakalandığında söylediği ilk sözleri bu oldu

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol’ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy’deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.’yi gözaltına aldı.

Katil zanlısını gizlediği ileri sürülen S.Y.’nin polise verdiği ifadede, Hüsnü Can Ç.ile sabah saatlerinde bir arada oldukları, ancak daha sonra ayrıldıklarını söylediği ve bir daha da buluşmadıklarını anlattığı öğrenildi. Katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y. son olarak zanlının Kurtköy Mezarlığı’nda bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini ifade etti.

“BEN ÖLDÜRMEDİM” DİYEN ZANLIDA TIRNAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

S.Y.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda Pendik’te gizlendiğini saptayan emniyet güçleri, Hüsnü Can Ç.'nin gidebileceği tüm noktaları ve arkadaşı S.Y.’nin ifade ettiği Kurtköy Mezarlığı’nı didik didik aradı. Polis, Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı olarak aranan zanlıyı, akşam saat 16.20 sıralarında Kurtköy Mezarlığı’nda, babasının kabri başında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığı sırada üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulunan çifte cinayetin zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin polisi karşısında gördüğü anda verdiği ilk tepkisi ise “Ben öldürmedim” şeklindeki sözleri oldu. Polisin sağlık kontrolünden geçirdiği zanlının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde de tırnak yaraları olduğu kaydedilirken, bunun da cinayet anında maktullerle yaşanan boğuşma esnasında olmuş olabileceği ifade edildi. Yakalanan zanlının oldukça tedirgin tavırlar sergilediği de belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nden haber alamayan arkadaşları durumu polise aktarmış, kız öğrencilerin yaşadıkları Valentinovskaya Caddesi’ndeki apartman dairesine giden Ukrayna polisi, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturmalarda kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Ç. katil zanlısı olarak aranırken, İnterpol Daire Başkanlığı tarafından da aranan şüphelinin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı saptanmıştı.

HAVAALANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. A Haber'in yayınladığı görüntülerde Hüsnü Can Ç.'nin yürüyen merdivende arkasını dönüp el salladığı ve öpücük gönderdiği görülüyor.

ahaber

(İHA)

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