2 Türk kızının katil zanlısının yakalandığında söylediği ilk sözleri bu oldu

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol’ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy’deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.’yi gözaltına aldı.

Katil zanlısını gizlediği ileri sürülen S.Y.’nin polise verdiği ifadede, Hüsnü Can Ç.ile sabah saatlerinde bir arada oldukları, ancak daha sonra ayrıldıklarını söylediği ve bir daha da buluşmadıklarını anlattığı öğrenildi. Katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y. son olarak zanlının Kurtköy Mezarlığı’nda bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini ifade etti.