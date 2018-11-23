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"2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan: - "Burada bizim açımızdan en önemli sonuç, sektörün insan kaynağının yeterli bulunmadığı ortaya çıktı. Lojistik sektöründe insan kaynağı istenilen seviyeye henüz ulaşmış değil" - "Sektörün içerisinden gelen çok değerli katılımcılar, sorunları ilettiler. Biz de o sorunları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve yetkilileri önünde tartıştık. Kendileri, bu sorunların çözümlerine yönelik adımlar atacaklarını belirttiler"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" sona erdi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sektörün önde gelen firmalarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin ikinci ve son gününde akademik çalışmaların sunulduğu oturumlar yapıldı.

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenen kongreye ev sahipliği yapmanın kendilerini mutluluk verdiğini söyledi.

Kongrenin ilk günü yoğun ilgi gördüğünü ve heyecan oluşturduğunu aktaran Tunahan, "Bizim hazırladığımız sunuşlar, verilen imkanlar ve gelen konuşmacıların yüksek nitelikli sektörü tam temsil eden kişiler olması bizi çok memnun etti. Sadece öğrenciler değil sektörden ve iş dünyasından çok sayıda kişi birinci günde yer aldı." şeklinde konuştu.

İkinci günde iki sektör oturumunun ardından 7 akademik oturumun yapıldığını anlatan Tunahan, konuların farklı üniversitelerden gelen akademisyenler tarafında ulusal lojistik projeleri, kent lojistiği, lojistik teknolojileri gibi alt başlıklar halinde verildiğini belirtti.

Türkiye'nin lojistik geleceği açısından önemli çıkarımların olduğu toplantılar yapıldığına işaret eden Tunahan, şöyle devam etti:

"Kongre başlamadan önce 'Kongre Sektör Raporu' hazırladık. Sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 200 firmaya, kongrenin akademik tabanına katkı sağlaması amacıyla sorunlarını sorduk. Akademisyenlere de sektörün sorunlarını ileterek bunları tartışmalarını ifade ettik. Burada bizim açımızdan en önemli sonuç, sektörün insan kaynağının yeterli bulunmadığı ortaya çıktı. Lojistik sektöründe insan kaynağı istenilen seviyeye henüz ulaşmış değil. Bizim de ilk günkü konuşmalarda ve akademik oturumlarda insan kaynağını nasıl geliştireceğimize dair tartışmalar yaptık. Bunların sonucu önemli neticeler çıktı. Sektör oturumunda ise sektörün içerisinden gelen çok değerli katılımcılar, sorunları ilettiler. Biz de o sorunları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve yetkilileri önünde tartıştık. Onlar da notlarını aldılar. Kendileri, bu sorunların çözümlerine yönelik adımlar atacaklarını belirttiler."

Kongrenin önümüzdeki yıl da yapılacağını dile getiren Tunahan, sonuç bildirgesini kısa sürede hazırlayıp sektörün bilgisine sunacaklarını sözlerine ekledi.

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