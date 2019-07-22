Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" başladı.

Ülkenin farklı şehirlerinden gelen 130 bisikletçi, "Van Denizi'ni Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Van Kalesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan hareket ederek, kent merkezinde tur attı.

Daha sonra Van TSO önünde bir araya gelen bisikletçiler, Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevresindeki 430 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

- "Van Gölü koruma kanunu çıksın"

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, göldeki kirlenmeye dikkati çekmek ve bölgenin güzelliklerini dünyaya duyurmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan ve destek veren herkesin ortak amacının Van Gölü olduğunu vurgulayan Oruç, "Buradan bütün kurumlara sesleniyoruz. Van Gölü koruma kanunu çıksın ki dünyanın en büyük miraslarından biri olan gölü koruyalım." dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de gölün korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Van Gölü'ne dikkati çekeceğiz. Tarihi önem taşıyan yerlerini, doğal güzelliklerini misafirlerimize göstereceğiz." diye konuştu.