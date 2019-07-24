"2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak ve çevreyi temiz tutmak için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirterek, gölün korunması için ülkenin farklı illerinden gelerek bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti.

Şenliğe ülkenin her bölgesinden 130 gönüllünün katıldığını dile getiren Özel, "Bugün etkinliğimizin ikinci günü, 5 gün ve 5 gece sürecek. İlk kampımızı Gevaş, ikincisini ise Tatvan sahilinde yapacağız. Sabah Nemrut Krater Gölü'nü gezdikten sonra bisiklet turumuza devam edeceğiz. Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Van'da son bulacak. Van Gölü'nün güzelliklerini ve maviliğini tanıtmak istiyoruz. Van Gölü sadece Bitlislilerin veya Vanlıların değil, ülkemizin bir değeridir. Van Gölü'nü korumak öncelikle tanıtmaktan geçiyor." dedi.

Göl çevresinde yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığını belirten Özel, bu kişilerin Van Gölü'nü koruması gerektiğini ifade etti.

Özel, "Gölün korunması sadece vatandaşların çabalarıyla olmaz. Bunun için Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi gerekiyor. Yetkililere, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, Van Gölü dünyanın en güzel gölü ve en güzel yeridir. Ne olur burayı birlikte koruyalım, yaşatalım. Gelecek nesiller de görsün, onlara da kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın." diye konuştu.