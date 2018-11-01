2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi

İSTANBUL (AA) - Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, kapitalist sistemin kriz içerisinde olduğunu ve Müslümanların buna alternatif bir düzen kurması gerektiğini belirterek, "Bütün ekonomik aktivitelerle ilgili sadece sözle değil, siyasetle, mali politikalarla, somut adımlarla desteklenmiş çalışmalar ortaya konulmalı." dedi.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Üsküdar Üniversitesi, İslam Dünyası STK'lar Birliği (İDSB) işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı devam ediyor.

Bu yıl, "İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" temasıyla düzenlenen konferansta konuşan Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ekonomi ve politikanın, bir paranın iki yüzü gibi olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin ekonomik olarak da güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Karadaği, bu manada düzenlenen konferansın önemli olduğunu dile getirdi.

Ekonominin bir vesile olması gerektiğini belirten Karadaği, "Avrupa Birliği de bir pazar birliği ile başlamıştı ve sonradan bugünkü haline dönüştü. Bugün İngiltere'nin birlikten ayrılma kararı alması onları kayba uğrattı. Bu yüzden birlik içerisinde olmak önemli." ifadelerini kullandı.