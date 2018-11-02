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2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kongre, bugünkü oturumlarla sona erdi

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Üsküdar Üniversitesi, İslam Dünyası STK'lar Birliği (İDSB) iş birliğiyle bu yıl, "İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" temasıyla düzenlenen kongrede, tebliğiler sunuldu.

Çok sayıda ülkeden akademisyenler ve uzmanların katıldığı kongre, kapanış toplantısıyla sona erdi.

Kapanış oturumunda, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Daha sonra, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi ve Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, tebliğ sunan akademisyenlere ve yurt dışından gelen katılımcılara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından tamamlandı.

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2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi

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