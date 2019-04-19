ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Çorum'da başladı.

Bankacılık sektörünün tüm aktörleri ile bankacılık alanında akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabilmesi amacıyla ikincisi organize edilen kongrenin açılış töreni, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, burada yaptığı konuşmada, bankacılık ve finans sektörünün insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun önemine dikkati çekerek, dünyada 28 kişinin dünyanın en fakir 3,8 milyar insanın gelirine eşit gelire sahip olduğunu söyledi.

"Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." diyen Alkan, şunları kaydetti: