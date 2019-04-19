HABER

2. Uluslararası Bankacılık Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: - "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Çorum'da başladı.

Bankacılık sektörünün tüm aktörleri ile bankacılık alanında akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabilmesi amacıyla ikincisi organize edilen kongrenin açılış töreni, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, burada yaptığı konuşmada, bankacılık ve finans sektörünün insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun önemine dikkati çekerek, dünyada 28 kişinin dünyanın en fakir 3,8 milyar insanın gelirine eşit gelire sahip olduğunu söyledi.

"Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." diyen Alkan, şunları kaydetti:

"Pek çoğumuz gazetelerde çıkan haberlerle kripto paradan haberdar oluyoruz. Onun üzerine hemen senaryolar geliştiriyoruz ancak bakıyoruz ki bizim yeni öğrenip çalışmalarına başladığımız konudan sonra yenileri çoktan ortaya çıkmış bile. Bu tür konuları, kişisel hayatınızda sevmeyebilirsiniz, paradan hoşlanmayabilirsiniz ancak parayı yönetmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Aksi takdirde küresel oyuncuların içerisinde hiçbir değer yargısının olmadığı, sadece bir dolar işaretinden ibaret görünen, bir kimlik numarası olarak gören Batı dünyasına karşı bizim fazla kozumuz olamaz. Biz akademisyenler artık konulara farklı açılardan bakmak zorundayız."

Kongrenin koordinatörü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı da Türkiye'de bankacılar ve çeşitli üniversitelerden katılımcıların yer alacağı kongrenin özellikle akademisyenler ve bankacılar arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması, gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesine katkı yapan kurum ve kuruluşlara Rektör Alkan tarafından plaket verildi.

Müzik dinletisinin ardından kongrenin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Yarın sona erecek kongrede 7 ülkedeki 19 üniversiteden 50'den fazla akademisyen tarafından 6 ayrı oturumda bankacılık ve finans alanında 62 tebliğ sunulacak.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Erzurum’da dolu sürpriziErzurum’da dolu sürprizi
Adana’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediAdana’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Uluslararası Bankacılık Kongresi Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.