"2. Uluslararası Belgesel Festivali" sona erdi

SARAYBOSNA (AA) - El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Değişim" sloganıyla düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) ödül töreniyle sona erdi.

El Cezire Medya Ağı (Al Jazeera Media Network) ve El Cezire Medya Enstitüsü (Al Jazeera Media Institute) ile ortaklaşa düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalin, Saraybosna'daki Cinema City'de gerçekleşen ödül törenine çok sayıda belgesel yapımcısı ve yönetmen katıldı.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen ve televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 12 belgeselin yarıştığı festivalde, "AJB Ana Ödülü"ne Waad al-Kateab ile Edward Watts yönetmenliğindeki "For Sama" belgeseli layık görüldü.

"AJB Program Ödülü"nü, Katrine W. Kjaer yönetmenliğindeki "Girl in Return" belgeseli kazanırken, izleyicilerin, festival kapsamında gösterilen 23 film arasından seçtikleri Alvaro Gonzalez-Aller ile Oliver Valente yönetmenliğindeki "The Long Shot" belgeseline de "AJB İzleyici Ödülü" verildi.