2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticaret savaşlarının giderek şiddetlendiği günümüzde, yöresel ve geleneksel ürünlerimizle uluslararası ticaretten aldığımız payı artırmamız mümkün. Ankara’dan dünyanın 20’ye yakın önemli merkezine doğrudan uçuş sağlıyoruz. Bu konudaki çalışmalar yerli ve yabancı tüm kamuoyunda da yankı buldu" dedi.

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Ankara başladı. Zirvede konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin fazlalığına dikkat çekti. Baran, "Asya ile Avrupa arasında ’bereketli hilal’ içerisinde yer alan Türkiye, farklı mikro klimaları, geniş tarımsal topraklarıyla zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülke. Her yıl, yabancı turistlerle birlikte 100 milyondan fazla insanı besleyen Türkiye’de hemen her yöre kendine has geleneksel ürünleriyle de biliniyor. Hatay’ın ipeği, Taşköprü’nün sarımsağı, Siirt’in battaniyesi, İpsala’nın pirinci gibi 440’ı coğrafi işaret tescili almış 2 bin 500’ü aşan sayıda ürünümüz mevcut. Küresel bir köy haline dönen dünyada, tüketim trendleri fabrikasyon üretimlerden, yerel ve geleneksel ürünlere kayıyor. Bu ilgi, beraberinde devasa bir ekonomi oluştururken, üretim kaynağı olan yöreleri kalkındırıyor, yeni iş ve istihdam alanları sağlıyor" dedi.