2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 ürünün bulunduğunu belirterek, "AB ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Varank'ın katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Varank, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, coğrafi işaretin bir anlamda toprağın, yörenin imzası olduğunu söyledi.

Yörelerinde üretilen ürünlerin özgün ve eşsiz olma özellikleri taşıdığını ifade eden Varank, Türkiye'nin köklü tarihinden gelen coğrafi işaretlerin, yörelerin markalaşması açısından oldukça önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Varank, bakanlık olarak bu konuda özel bir sorumluluk taşıdıklarına dikkati çekerek, "Bağlı kuruluşumuz Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), coğrafi işaretlerin tescilini ve tescil sonrası işlemleri yerine getiriyor. Bugün itibarıyla 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden 428 başvuruyu da değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor." diye konuştu.