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2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Halihazırda AB ile Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 tescilimiz var. AB ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz" - "Bir başka uluslararası iş birliğini de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile başlatıyoruz. Coğrafi işaretlerimizin ticarileşmesi ve denetim şartlarının iyileştirilmesi alanlarında ortak çalışma yapacağız" - "Bugün itibarıyla 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden 428 başvuruyu da değerlendirmeye devam ediyoruz" - "Türkiye'de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 ürünün bulunduğunu belirterek, "AB ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Varank'ın katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Varank, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, coğrafi işaretin bir anlamda toprağın, yörenin imzası olduğunu söyledi.

Yörelerinde üretilen ürünlerin özgün ve eşsiz olma özellikleri taşıdığını ifade eden Varank, Türkiye'nin köklü tarihinden gelen coğrafi işaretlerin, yörelerin markalaşması açısından oldukça önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Varank, bakanlık olarak bu konuda özel bir sorumluluk taşıdıklarına dikkati çekerek, "Bağlı kuruluşumuz Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), coğrafi işaretlerin tescilini ve tescil sonrası işlemleri yerine getiriyor. Bugün itibarıyla 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden 428 başvuruyu da değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor." diye konuştu.

Bakan Varank, tescillerin sayısının önemli olmakla birlikte, tescillenen ürünlerin sağladığı katma değerin de o kadar öneminin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki 446 tescilli işaretin pazar payının 2 milyar avro civarında olduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Tescilden sonraki süreçlere ticarileşme ve ihracat aşamalarına daha fazla odaklanmamız gerektiği çok açık. Bu noktada kalkınma ajanslarımız coğrafi işaretli ürünlerin, iç ve dış piyasalarda tanınmasına ve markalaştırılmasına yönelik çeşitli destekler veriyor. Örneğin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmayı kendine hedef koydu. Böylece hem kırsal kalkınmaya hem de gelirin tabana yayılmasına katkı sunmuş olacak. Bu amaçla 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz. Program çerçevesinde tescille kazanılan haklara ilişkin izleme ve denetim sistemleri kuracak. Coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması, bunların turizm değerine dönüşmesi gibi önceliklere destek vereceğiz."

- Tescilde uluslararası iş birlikleri

Varank, coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını artırmak için, yurt dışında da tescil edilmelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla TÜRKPATENT, Avrupa Birliği Komisyonu ile iş birliği yapıyor. Halihazırda AB ile Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 tescilimiz var. Bu tesciller sayesinde, ürünlerimizi AB'ye daha fazla ihraç etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca oradaki kötüye kullanım ve taklitleri engelleyebiliyoruz. Diğer taraftan da ürünlerimizin kalitesini prestij anlamında göstermiş oluyoruz. AB ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz. Bir başka uluslararası iş birliğini de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile başlatıyoruz. Coğrafi işaretlerimizin ticarileşmesi ve denetim şartlarının iyileştirilmesi alanlarında ortak çalışma yapacağız. Ayrıca proje kapsamında, Türk cumhuriyetlerinin coğrafi işaret kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da olacak. Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan gibi ülkelerin de katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirip ülke tecrübelerimizi paylaşacağız."

Bakan Varank, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın gündeme getirdiği coğrafi işaretli ürünlerin satıldığı bir merkez kurulması projesine de kalkınma ajansları vasıtasıyla destek verebileceklerini bildirdi.

Ticaretin önemli bir kısmının e-ticaret platformları vasıtasıyla yapıldığına dikkati çeken Varank, "Bu manada Türkiye'de şimdiden birkaç platformla görüştüm. Online ticaret platformlarında coğrafi tescilli ürünler kısmı açabilirsek, aynı zamanda bu ürünlerin satışına büyük katkımız olur diye düşünüyorum." dedi.

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2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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