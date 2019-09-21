2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci günü de büyük ilgi gördü

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci gününde 5 ayrı oturumda 27 konuşmacı çeşitli yönleriyle coğrafi işaretli ürünler konusunu ele alırken, eğitim programları da devam etti. Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı yerli ve yabancı çok sayıda konuğu ağırladı.

Oturumlara dinleyici olarak katılan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak bu saklı hazineyi ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Baran, “Biz yolun başındayız, bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Eğitimler ve oturumlar ile bakir bir konu olan coğrafi işaretli ürünlerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 81 ilimizde bütün kasabalarımızla bir olacağız. Amacımız ülkenin katma değerini istihdamını, ihracatını artırmak” dedi.

Ankara’nın coğrafi işaretleri

Gazeteci, Televizyoncu, Yazar Aslı Şafak’ın yönettiği “Ankara’nın Coğrafi İşaretleri” başlıklı oturum, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ve Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal’ın sunumu ile başladı.

Ankara Keçisi’nin yurt dışındaki tanınırlığı, Anadolu kültüründe ve ekonomideki yeri ile üretim oranlarını katılımcılara anlatan Dellal, “Ankara Keçisi Tiftiği’nin coğrafi işaret tescili alması, hem folklorunun hem de bu tiftiğin değerinin korunup pazardaki yerini büyütmesi için gereklidir” dedi.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli ise, Ankara’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Ankara Erkeç Pastırmasının yapım sürecini, malzemelerini ve yöresel yemek tariflerindeki yeri hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık da konuşmasında, coğrafi işaret tescilli Ankara Simidi, Ankara Döneri ve Ankara Tavasının belirlenen tanımlara uygun yapım tarifleri ve bu tariflerin uygulanma süreçleri hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşem Yanar, “Tiftik ve El Sanatları” adlı sunumunda Ankara Keçisi Tiftiği’nden yapılmış endüstriyel ve geleneksel tekstil ürünlerinden bahsetti. Yanar, “Amacımız yalnızca ekonomik kazanç sağlamak olmamalı. Bu ürünlerin pazarlama amaçları dışında kültürel değerleri de bulunuyor. Müzelerde sergilenmesi ile kültürümüz korunup, tanıtılıp, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır” dedi. Oturumun son konuşmacısı olan Ankara Ticaret Odası, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise, Ankara’nın coğrafi işaret tescili alabilecek bir diğer ürünü olan Andezit Taşı’na dair yaptığı konuşmasında, “Ülkemizdeki doğal taş çeşitliliği çok yüksek seviyelerde. Yanı başımız Gölbaşı’nda çıkarılan Andezit Taşı yerine yurt dışından doğal taş ithal ediyoruz” diye konuştu.

“Coğrafi İşaretler Yönetişim Ve Denetim Sistemi” konulu oturum da TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı Kaan Dericioğlu’nun başkanlığında yapıldı.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Dokuzlu, sunumunda izlenebilirlik ve denetim sistemini, coğrafi işaretli Gemlik Zeytini ve Bursa Siyah İnci üzerinden örneklendirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı Neşe İloğlu, coğrafi işaretli ürünlerin denetim ve yasal süreçlerini katılımcılara aktardı. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkan Yardımcı Prof. Dr. Selim Çağatay, sunumunda kurumsal yapılanmada yönetişim ve denetim aşamalarının öneminden bahsetti. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, konuşmasında bakanlığın sunduğu ihracat teşviklerinden ve denetleme süreçlerinde bakanlığın üstlendiği rolden bahsetti. Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, sunumunda coğrafi işaretli ürünlerin denetim aşamalarında ve sahada yaşanan sorunlara sunduğu çözüm önerilerini aktardı.