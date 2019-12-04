"2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu"

Yılmaz, Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu toplantısıyla fikir alışverişi yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle DEAŞ ve FETÖ gibi oluşumları görüyoruz. Din eğitiminin aslında ülkeler için çok önemli bir güvenlik sorunu haline geldiğini görüyoruz. İmam hatip okullarımız, İslam'ın doğru anlaşılmasında FETÖ gibi, DEAŞ gibi birtakım unsurların kendi amaçlarına göre dini yorumlayıp insanların zihnini karıştırmasına karşın Kitap ve sünnet merkezli sahih bir din öğretiminin halkla bütünleştirmiştir. Kur'an ve sünneti merkeze alan din eğitiminin çok önemli olduğunu, din öğretimi açısından bu kurumların öneminin yadsınamayacak derecede bir gerçek olduğunu paylaşıyoruz."

