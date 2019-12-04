"2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, dini kurumların kendilerini yenilemek ve ihya hareketi başlatmak durumunda olduğunu belirterek, "Özellikle genç nesle hitap edecek yeni yöntemler ve yorumlar geliştirilmelidir. Dini eğitim kurumları ve öğreticiler de önceliklerini gözden geçirerek, siyasi ve dünyevi konulara değil tebliğe ve davete yönelmelidir." dedi.

Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce İstanbul'da bir otelde düzenlenen "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısında, "İslam Dünyasının Panoraması" konulu bir sunum yaptı.

Maarif Vakfı olarak, son 2 yıl içinde Balkanlar'da okullar açtıklarını dile getiren Akgün, vakfın varlığının bölgede giderek güçlendiğini söyledi.

Akgün, dünyanın çok hızlı değiştiğini, bu nedenle İslam dünyasının sahip olduğu güçlü ve zayıf yönlerinin iyi tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu.

"İslam dünyasının güçlü yönlerinden birisi sahip olduğu nüfustur. Dünyada 1,8 milyar Müslüman nüfus yaşıyor. 2050'de bu sayının 2,76 milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 23'ünü oluşturan Müslümanlar 2050'de yüzde 30'unu oluşturacak. Müslümanlar diğer dinlere göre en genç nüfusa sahip. Müslüman dünyanın manevi merkezi Orta Doğu ancak nüfusun ağırlık merkezi Asya-Pasifik bölgesidir. İslam ülkelerinin çoğu iklim olarak ılıman iklime sahip iklim kuşağında yer alır. Endonezya'dan Fas'a uzanan çizgi dünyanın medeniyet iklimidir.