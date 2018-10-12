Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan nev-i şahsına münhasır bir şehir olduğunu belirterek, 2. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu'nun Akçaabat'la ilgili önemli bilgi birikimini ortaya çıkaracağını söyledi.
Yavuz, Akçaabat Belediyesince Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda organize edilen, "2. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu"nun açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir değer olduğunu ifade etti.
Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan nev-i şahsına münhasır bir şehir olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu sempozyum Akçaabat'la ilgili çok önemli bilgi birikimini ortaya çıkaracaktır. Sunulan bildiriler çok değerlidir ve bu bildiriler tarihe not edilmektedir." dedi.
Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de sempozyumun Akçaabat'ın geçmişine ışık tutacak nitelikte olduğunun altını çizdi.
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'a yakışır büyüklükte sempozyum gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türkmen, üç gün sürecek sempozyumda akademisyen ve uzmanların 112 bildiri sunacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Tarih, dil, edebiyat, halk bilimi, eğitim ve öğretim, spor, tarım, sanayi ve ticaret, sanat, kent ve mimari başlıkları altında geniş kapsamlı araştırmalar sonucu Akçaabat'ın mevcut potansiyeli ve kültür envanteri ortaya çıkacak. Bu sempozyumda yapılacak olan tüm sunumlar kitapta toplanacak. Akçaabat'la ilgili çalışma yapacaklar ve Akçaabat'ın tarihini merak edenler için güzel bir kitap olacak. Akçaabat'ın sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sağlayacak sempozyum, ilimiz ve ülkemiz tanıtımı açısından da önem taşımaktadır."
Vali Yavuz, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Araştırmacısı Ali Mesut Birinci'ye ve KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu adına da Prof. Dr. Ömer Yüksek'e sempozyuma katkılarından dolayı plaket verdi.
Vali ve protokol üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı katkılarıyla düzenlenen, "Osmanlı Belgelerinde Akçaabat" ile "Orta Mahalle" adlı sergileri gezdiler.
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