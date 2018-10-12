Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan nev-i şahsına münhasır bir şehir olduğunu belirterek, 2. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu'nun Akçaabat'la ilgili önemli bilgi birikimini ortaya çıkaracağını söyledi.

Yavuz, Akçaabat Belediyesince Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda organize edilen, "2. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu"nun açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir değer olduğunu ifade etti.

Akçaabat'ın tarih, kültür ve turizmle anılan nev-i şahsına münhasır bir şehir olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu sempozyum Akçaabat'la ilgili çok önemli bilgi birikimini ortaya çıkaracaktır. Sunulan bildiriler çok değerlidir ve bu bildiriler tarihe not edilmektedir." dedi.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de sempozyumun Akçaabat'ın geçmişine ışık tutacak nitelikte olduğunun altını çizdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'a yakışır büyüklükte sempozyum gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.