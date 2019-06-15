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2. Uluslararası Frig Fotofest Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflanacağı festivale, 3 ülke ve 47 şehirden 650 fotoğrafçı katıldı - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: - "Bu sene 650 kişi katılıyor festivale. Son 10 günlük dilimde katılım başvurularını kapatmak zorunda kaldık. Bu başvuru yoğunluğu Afyonkarahisar'a olan ilgi patlamasının bir göstergesi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen ve 3 ülke ile 47 şehirden 650 fotoğraf tutkununun katıldığı 2. Uluslararası Frig Fotofest Festivali başladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Millet Hamamı'ndaki festivalin açılışında, kentin spor, kültür, termal gibi konularda büyük değerlere sahip olduğunu söyledi.

Bu değerlerin tanıtılması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını, yapılan kültürel etkinliklere destek verdiklerini belirten Tutulmaz, festival kapsamında çekilen fotoğrafların Afyonkarahisar'a değer katacağını dile getirdi.

Geçen yıl yapılan etkinliğe 350 kişilik bir katılımın olduğuna değinen Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bu sene festivale 650 kişi katılıyor. Son 10 günlük dilimde katılım başvurularını kapatmak zorunda kaldık. Bu başvuru yoğunluğu Afyonkarahisar'a olan ilgi patlamasının bir göstergesi. Uluslararası katılım da oldu festivale. Afyonkarahisar'ın değerleri sayılamayacak kadar çok. Bu değerlerin yeterince kavranmadığını görerek bu tür tanıtımlara karar verdik. Fotoğraf sadece deklanşöre basıldığında ortaya çıkan bir görüntü değil. Fotoğraf çok etkili bir iletişim aracı. Bu fotoğraflarla Afyonkarahisar'a olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bütün tarihi ve kültürel güzelliklerimizi ve doğa güzelliklerimizi fotoğraflayarak tarihe bir not düşmüş olacağız."

Afyon Frig Fotoğraf Derneği ve Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Özçelik ise bunun geniş katılımlı bir festival olduğunu vurguladı.

Festivale onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Vali Tutulmaz'a fotoğraf kitabı hediye etti.

Çocuk atölyesinde eğitim alan sevgi evlerinde kalan çocuklar ile kardeş dernek üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Düzenlenen foto safariye de katılan Vali Tutulmaz, Çavuşbaş Mahallesi'ndeki tarihi evlerin ve konakların fotoğraflarını çekti.

Festival kapsamında fotoğraf tutkunları, otobüslerle foto safarilere dönüşümlü olarak götürülerek değişik açılardan mekanların fotoğraflanması sağlanacak.

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Afyonkarahisar fotoğraf Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar frig fotofast Vali Tutulmaz

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