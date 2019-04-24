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2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kongre kapsamında Türkiye'ye gelen konuk bakanlar ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen konuk bakanlar ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Koca'nın konuşmasıyla başlayan çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemek sonrası Koca, konuk mevkidaşlarına kitap hediye etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, çalışma yemeğinden önce Moğolistan Sağlık Bakanı Sarangerel Davaujantsan ile görüştü.

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kongre kapsamında Türkiye'ye gelen konuk bakanlar ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi çalışma yemeği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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