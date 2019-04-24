İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen konuk bakanlar ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Koca'nın konuşmasıyla başlayan çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemek sonrası Koca, konuk mevkidaşlarına kitap hediye etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, çalışma yemeğinden önce Moğolistan Sağlık Bakanı Sarangerel Davaujantsan ile görüştü.