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2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı - "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kongre, bilimsel oturum ve çalışmaların ardından 27 Nisan'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu kongrenin ikincisi "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Hilton Bomonti Hotel'de açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kongre, dünyanın dört bir yanından geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanlarını bir araya getiriyor.

Yaklaşık 2 bin 200 katılımcının ağırlanacağı kongreye, 18 ülkenin sağlık bakan ve bakan yardımcıları konuk olacak. 48'i yabancı olmak üzere 140 bilim insanı konuşma yapacağı kongre, 4 gün sürecek.

Programda 113 poster sunumu, 127 sözlü bildiri, 19 atölye, 5 çalıştay ve 5 sosyal oturum gerçekleştirilecek.

- "Sıfır Atık Projesi" konseptiyle gerçekleştirilen ilk kongre

İlki geçen yıl gerçekleştirilen kongre bu yıl "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Kongrede, dünyada en önemli sağlık sorunları arasında yer alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan kronik hastalıkların yanı sıra obezite, diyabet, kanser, kalp damar hastalıkları, bağımlılık, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da ele alınacak.

Ayrıca kongre Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" konseptiyle gerçekleşen ilk kongre olma özelliğini de taşıyor.

Bu kapsamda günlük kongre gazetesi ve diğer materyal, basılı olarak değil, kongrenin dijital uygulaması üzerinden dağıtılacak.

Kongre sonunda, "İbn-i Sina Yaşam Boyu Başarı Ödülü", "Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü" ve "Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç Araştırmacı Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Kongredeki tebliğler ile başta hakemli dergiler olmak üzere çeşitli yayınlarla GETAT literatürü için kaynakça oluşturulması hedefleniyor.

Bu çalışmalarla Anadolu tıbbının tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir marka haline gelmesi de amaçlanıyor.

Kongre, bilimsel oturum ve çalışmaların ardından 27 Nisan'da sona erecek.

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2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi GETAT Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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