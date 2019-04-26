2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel tıp uygulamalarında ilk kez bu kadar detaylı çalışma koşullarının getirildiğini belirterek, "Bu sayede bilimsel zeminde geliştirilen çalışmaların sonuçlarını, ileriki yıllarda bu kongrelerde ve bilimsel yayın ortamlarında daha etkili olarak sunabileceğiz, yapılan çalışmaları da birbiri ile kıyaslama imkanı bulacağız." dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında düzenlenen ödül töreninde katılımcılara hitap etti.

Kongrenin başladığı günden bu yana çok kıymetli bilgilerin ve çalışmaların paylaşıldığını, konuyla ilgili bilgilerin artırıldığını dile getiren Koca, bu toplantıların her birinde bilgileri artırarak bahtiyarlık yolunda ilerlemeye gayret ettiklerini aktardı.

Koca, insanoğlunun bilmediği, aklıyla kavrayamadığı pek çok şeyden korktuğunu ifade ederek, "Bu kongrede konuşulan konuların pek çoğu hakkında eğitim hayatımız boyunca bilgilenmedik. Çünkü pek çoğumuzun öğretim hayatında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ortodoks tıbbının özellikle kabul etmediği, hatta reddettiği uygulamalardı. Günümüzde sağlık profesyonelleri bu yaklaşımdan giderek uzaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yıllar boyunca sürdürdüğü geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını reddeden tutumunu bir yana bırakarak, dünyada kültürel birikimin neticesi olan bu uygulamaların bilimsel bir zeminde ele alınmasını destekleyen bir yaklaşım sağladı." diye konuştu.