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2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), kapanış oturumlarıyla sona erdi.

Kapanış bölümünde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, dört günlük kongrenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meşe, kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, dört gün boyunca entegratif tıp çerçevesinde, bilimsel temelli yoğun bilgi alışverişi ve tartışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"25 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı kongremizde alanında uzman 49'u yabancı toplam 139 bilim insanı kongremize iştirak etti. 2 bin 550 kayıtlı katılımcının olduğu kongre kapsamında 75 sözlü bildiri, 114 poster bildiri sunuldu, 5 ödül verildi, 5 çalıştay, 5 teknik sosyal gezi, 40 fuar standı ve 14 atölye çalışması yapıldı."

Meşe, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak kongreye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından GETAT Kongresi Bildiri Ödülleri verildi.

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü'nü, Mısır'dan Agarid Ahmed el Gamar, En İyi Poster Sunum Bildiri Ödülü'nü ise Şanlıurfa'dan Dr. Hülya Alkuş aldı.

Ödüllerin verilmesinin ardından aile fotoğrafı çekildi.

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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe

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