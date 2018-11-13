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"2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması" sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dünya çapında ilgi gören yarışmada dereceye giren eserler belli oldu - Yarışmanın ödülleri, Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 7 Aralık’ta düzenlenecek törenle verilecek

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dünya çapında ilgi gören "2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması" sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesince, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu yarışmada dereceye giren eserler ve sahipleri açıklandı. Buna göre, hat kategorisinde Endonezya’dan Huda Purnawadi, tezhip kategorisinde İstanbul’dan Saliha Çığ, minyatür kategorisinde Ankara’dan Serap Onur Matalon, çini kategorisinde ise Konya’dan Canan Ünal birinciliği elde etti.

Yabancı sanatçıların ilgisinin yoğun olduğu hat kategorisinde Malezya’dan Abdul Baki Bin Abu Bakar ikinci ve Mısır’dan Ahmet Rafat Abdulhamid Ahmet üçüncü oldu. Suriye'den Mahmoud Doshou, Mısır'dan Omar Nur Fuad, İran’dan Ahmet Ali Namazi ve Malezya'dan Ahmad Abdul Hadi Bin Shamsul mansiyon ödülüne layık görülürken 4 eser de daha sonra sergilemek için seçildi.

Tezhipte, İran’dan Pegah Shafiei ikinci olurken üçüncülüğü ise İstanbul’dan Hüsna Kılıç elde etti. Tezhip dalında İran’dan Mohammed Hossain Aghamiri, Özbekistan’dan Şahalım Şahmansurov ve İstanbul’dan Vildan Sert mansiyon ödülüne layık görüldü, 4 eser de sergileme için seçildi.

Minyatür dalında İstanbul’dan Soner Şahin ikinci, Ankara’dan Figen Kubatoğlu ise üçüncü oldu. Ankara’dan Sevim Ergut ve İran’dan Rasoul Gandomi’nin eserleri mansiyona layık görüldü, 3 eser de sergileme için seçildi.

Özellikle Kütahyalıların ilgi gösterdiği çini kategorisinde bu şehirden Gülseren Öztuğcu ikinci, Nurettin Çetin üçüncü olurken Salih Sarıçam ve Nezire Güleş ile Konya’dan Melahat Büyüksütcü mansiyon ödülüne layık görüldü. Çini dalında 6 eser de sergileme için seçildi.

- İki yılda bir düzenleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Konya’nın İslam sanatları ve kültürünün en önemli başkentlerinden olduğunu belirtti.

Hat, tezhip ve çini gibi sanatların Konya’da büyük ilgiyle yaşatıldığının altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2016’da ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ikincisini düzenledik. İki yılda bir düzenlediğimiz yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden eserler katıldı. Eserler jürimiz tarafından değerlendirilerek ödül alacaklar belirlendi. 7 Aralık’ta da Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapacağımız törenle dereceye girenler ödüllendirilecek. Ayrıca 7-17 Aralık tarihlerinde bu yarışmada ve önceki yarışmada ödül alan tüm eserlerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi Konyanüma’da sergilenecek."

Altay, Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 7 Aralık’ta düzenlenecek ödül törenine herkesi davet etti.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.

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