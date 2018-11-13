Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dünya çapında ilgi gören "2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması" sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesince, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu yarışmada dereceye giren eserler ve sahipleri açıklandı. Buna göre, hat kategorisinde Endonezya’dan Huda Purnawadi, tezhip kategorisinde İstanbul’dan Saliha Çığ, minyatür kategorisinde Ankara’dan Serap Onur Matalon, çini kategorisinde ise Konya’dan Canan Ünal birinciliği elde etti.

Yabancı sanatçıların ilgisinin yoğun olduğu hat kategorisinde Malezya’dan Abdul Baki Bin Abu Bakar ikinci ve Mısır’dan Ahmet Rafat Abdulhamid Ahmet üçüncü oldu. Suriye'den Mahmoud Doshou, Mısır'dan Omar Nur Fuad, İran’dan Ahmet Ali Namazi ve Malezya'dan Ahmad Abdul Hadi Bin Shamsul mansiyon ödülüne layık görülürken 4 eser de daha sonra sergilemek için seçildi.

Tezhipte, İran’dan Pegah Shafiei ikinci olurken üçüncülüğü ise İstanbul’dan Hüsna Kılıç elde etti. Tezhip dalında İran’dan Mohammed Hossain Aghamiri, Özbekistan’dan Şahalım Şahmansurov ve İstanbul’dan Vildan Sert mansiyon ödülüne layık görüldü, 4 eser de sergileme için seçildi.