İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İslam ve Bilim Sempozyumu" başladı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, bilim alanındaki genç akademisyenlere vizyon kazandırılması ve "İslam ve Bilim" üzerine çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

UBAD Başkanı Prof. Dr. Bülent Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, ikincisini düzenledikleri sempozyumun ana konusunu "ilim" olarak tayin ettiklerini belirterek, peygamberlerin kendilerinden sonra ümmetlerine bıraktıkları en büyük mirasın ilim olduğunu söyledi.

İnsanın kainatta sayısız hakikatlerle beraber yaşadığına işaret eden Sağlam, bu hakikatleri keşfetmeleri ve idrak etmeleri için insanlara başka canlılarda olmayan hususiyet ve cihazların verildiğini aktardı.

Sağlam, insanın eşsiz özelliklerle teçhiz edilmesindeki ilahi muradın kainatı tefekkür etmesi, okuması ve sırlarını çözmesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yani insan-ı kamil olsun, ahsen'i takvim-i muhafaza edip terakki etsin. İşte bu noktada insanın muhtaç olduğu en ehemmiyetli meta ilimdir. İlimle kendini, yaşadığı alemi ve alemlerin Rabbini tanır, bilir. Yaşadığı kainattaki her mevcudatta bulunan Rabbinin turrasını okumaya, bütün güzelliklerin, sanatların, kemalatın ve bereketin O'ndan geldiğini idrak etmeye çalışır. Böylece kul olur, ümmet olur, hakiki insan olur ve insaniyet-i kübra olan İslam olur."