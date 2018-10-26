İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İslam ve Bilim Sempozyumu" başladı.
Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, bilim alanındaki genç akademisyenlere vizyon kazandırılması ve "İslam ve Bilim" üzerine çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.
UBAD Başkanı Prof. Dr. Bülent Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, ikincisini düzenledikleri sempozyumun ana konusunu "ilim" olarak tayin ettiklerini belirterek, peygamberlerin kendilerinden sonra ümmetlerine bıraktıkları en büyük mirasın ilim olduğunu söyledi.
İnsanın kainatta sayısız hakikatlerle beraber yaşadığına işaret eden Sağlam, bu hakikatleri keşfetmeleri ve idrak etmeleri için insanlara başka canlılarda olmayan hususiyet ve cihazların verildiğini aktardı.
Sağlam, insanın eşsiz özelliklerle teçhiz edilmesindeki ilahi muradın kainatı tefekkür etmesi, okuması ve sırlarını çözmesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Yani insan-ı kamil olsun, ahsen'i takvim-i muhafaza edip terakki etsin. İşte bu noktada insanın muhtaç olduğu en ehemmiyetli meta ilimdir. İlimle kendini, yaşadığı alemi ve alemlerin Rabbini tanır, bilir. Yaşadığı kainattaki her mevcudatta bulunan Rabbinin turrasını okumaya, bütün güzelliklerin, sanatların, kemalatın ve bereketin O'ndan geldiğini idrak etmeye çalışır. Böylece kul olur, ümmet olur, hakiki insan olur ve insaniyet-i kübra olan İslam olur."
Bu şuurla Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden katılımcıların İslam ve bilimin nasıl bir araya getirilmesi gerektiği konusunda hazırladıkları tebliğleri sempozyumda sunacaklarını dile getiren Sağlam, hayırlı bir sempozyum olması temennisinde bulundu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da İslam ve ilim dendiğinde akla vahyin geldiğini, bütün toplumların medeniyetlerinin temelinde vahiy olduğunu ve peygamberlerin ortaya koydukları bütün eserlerin vahyin ürünleri olduğunu anlattı.
İslam alimlerinin birçok alanda buluşa imza atarak, bunları insanlığa hediye ettiklerini anımsatan Ağırakça, bilim alanındaki buluşlarıyla öne çıkan İslam alimlerinden bahsetti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise İslam ile ilmin birbirine çok yakıştığını, çünkü her ikisinin de sahibinin Allah olduğunu vurguladı.
Köse, "Kainatta sebep sonuç ilişkilerini kuran Allah'tır. Doğadaki bütün kanunları koyan da Allah olduğu için ilim peşinde koşmak çok önemlidir." dedi.
"İslam ve Bilim" ana başlığı altında düzenlenen sempozyumda, "Kuran'ın İ'caz ve Belagatı", "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Sünnetini Anlama ve Yaşama", "İslam Nazarıyla İlim, Fen ve Felsefe", "İslami Kaynaklarda Akide, Kelam ve Tefsir", "İslam ve Tecdid", "İslamda Toplum Tabakaları", "İslami Eğitim Felsefesi", "İslam'da Tebliğ Metodları", "İslam ve Siyaset", "Ümmet Fikri ve Birlikte Yaşama Kültürü", "İttihad-ı İslam", "İslam Medeniyeti ve Tarihi", "Alem-i İslamın Sıkıntıları ve Çözüm Yolları", "Ehl-i Sünnet İtikadı", "Tasavvuf, İnsan ve Hayatın Mahiyeti", "İslami Nazarla Sosyal Meselelere Çözüm Önerileri", İslamiyette Aile ve Kadın" gibi konu başlıkları ele alınacak.
Bilimin materyalist düşünceden arındırılması ve insanoğlunun hikmet arayışına hizmet etmesi gereğinin konuşulacağı ve insanların sıklıkla maruz kaldığı buhranlara çözüm önerileri sunulacak sempozyum, 29 Ekim'de sona erecek.
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