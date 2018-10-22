2. Uluslararası İslam ve Bilim Sempozyumu İstanbul'da yapılacak

Sempozyumda farklı bilim dallarından alanlarında uzman katılımcılar, "İslam ve Bilim" ana başlığı altında, "Kur'an'ın İ'caz ve Belagatı, Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V.'in Sünnetini Anlama ve Yaşama, İslam Nazarıyla İlim, Fen ve Felsefe, İslami Kaynaklarda Akide, Kelam ve Tefsir, İslam ve Tecdid, İslamda Toplum Tabakaları, İslami Eğitim Felsefesi, İslam’da Tebliğ Metodları, İslam ve Siyaset, Ümmet Fikri ve Birlikte Yaşama Kültürü, İttihad-ı İslam, İslam Medeniyeti ve Tarihi, Alem-i İslam'ın Sıkıntıları ve Çözüm Yolları, Ehl-i Sünnet İtikadı, Tasavvuf, İnsan ve Hayatın Mahiyeti, İslami Nazarla Sosyal Meselelere Çözüm Önerileri, İslamiyette Aile ve Kadın" alt temaları çerçevesinde yaptıkları araştırmaları sunacak.

Üyelerinin tamamı akademisyenlerden oluşan UBAD tarafından düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının katılacağı sempozyum, İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği'nden (UBAD) yapılan açıklamaya göre İstanbul, akademik düzeyde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği tarafından 26-29 Ekim'de 2. Uluslararası İslam ve Bilim Sempozyumu düzenlenecek.

Genel anlamda, bilimin materyalist düşünceden arındırılması ve insanoğlunun hikmet arayışına hizmet etmesi gereğinin ele alınacağı sempozyumda, günümüz insanlarının sıklıkla maruz kaldığı buhranlara çözüm önerileri de sunulacak.

Aynı konuları, farklı kültürlerden gelen bilim insanları kendi bakış açılarıyla tartışarak, "İslam ve Bilim" alanına yeni bir soluk getirecek.

Ayrıca farklı bilim alanlarındaki genç akademisyenlere vizyon kazandırılması ve "İslam ve Bilim" üzerine çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi sempozyumun hedeflerinden biri olarak belirlendi.

Sempozyumun, farklı ülkelerden akademisyenlerin Türkiye'ye gelip ülkemizi yakından tanımaları, Türkiye'nin liderliğinde bilimsel ve akademik çalışmalara katkı sağlamaları ve nitelikli akademik çalışmaların ortaya konulabilmesi için bireysel ve kurumsal düzeyde işbirliklerinin kurulması gibi orta ve uzun vadeli birçok önemli amaca hizmet etmesi bekleniyor.

