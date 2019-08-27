Saraybosna'da Osmanlı kültürünün hakim olduğu 400 sene boyunca avlu kültürünün geliştiğini dile getiren Şimşek, bu kültürün Avusturya Macar İmparatorluğu ve komünist dönemde kaybolmaya başladığını ve tekrar canlandırılarak hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Etkinliğin son oturumundaki "Saraybosna'daki avlulu evlerin canlandırılması ve yeniden düşünülmesi" başlıklı konferansta konuşan FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Onur Şimşek, avlunun bireyler ve aileler için bireysel konuttaki önemine değindi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliğiyle FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konferansta, kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmalar ile sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımlar ele alındı.

İSTANBUL (AA) - "Mamur Çevre ve Gelecek", temasıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı (ISL@H 2019), iki gün boyunca İslami mimari alanında çalışan uzmanları konuk etti.

Şimşek, avlunun bireysel konutlardaki önemini vurgulayarak, "Avlu, aynı zamanda ufak da olsa mahalle ölçeğinde bir toplum olarak insanların bir arada yaşamasını sağlayan, komşuluğu canlandıran bir öge olarak, bir mahallenin meydanı gibi düşünülebilir." ifadesini kullandı.

İbni Haldun'un "Mukaddime" isimli eserinde şehirleşme olgusuna da değindiğini anımsatan Şimşek, "Orada kendilerini korumak için oluşturdukları sınırlardan Kendi kendine bir sosyal çevre oluşturan aslında bir taraftan mahalle ölçeğine de benzeyen bir olgudan bahsediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ülkelerinde, Saraybosna'da ve Türkiye'de avlulu evler arasında kültürün ve iklimin getirdiği farkların bulunduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Onları birleştiren bir şey İslam kültürü çerçevesinde mahremiyetin önemi. Bütün bu farklı kültürler, avlu etrafında birleşiyor. Saraybosna'ya baktığımızda daha çok Osmanlı evlerine benzeyen evi çevreleyen bahçeler şeklinde avlular karşımıza çıkıyor. Sadece her tarafı kapalı evin tam merkezinde olan değil, bahçenin içinde olan evler de var. Ayrıca evin etrafında şekillenen bahçelere de avlu denebiliyor."