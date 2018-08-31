İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında birçok kenti ziyaret eden dondurma tırının İstanbul'daki duraklarından biri de Gaziosmanpaşa Meydanı oldu.

İlçe meydanına getirilen tırı ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta vatandaşlara dondurma ikram etti.

Etkinlik kapsamında her merkezde 1 ton dondurma dağıtmayı hedefleyen ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı.

Festival kapsamında 2 Ağustos'tan itibaren tır ile şehir şehir gezen Kahramanmaraşlı dondurma ustaları, şu ana kadar 30 merkezde, 30 ton dondurmayı ücretsiz dağıttı. İstanbul'a da gelen dondurma tırı, çeşitli semtleri ziyaret edecek.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, festival ile Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

