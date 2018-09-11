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2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Şanlıurfa'da 1 ton dondurma dağıtıldı

Şanlıurfa'da "2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Arkeoloji Müzesi önünde stant açıldı.

Stantta vatandaşlara bir ton dondurma dağıtıldı.

Vatandaşlar dondurmayı tadabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, bu yıl düzenledikleri festivalin durakları arasına Şanlıurfa'yı da eklediklerini söyledi.

1 Ağustos'tan bu yana şehir şehir dolaşarak dondurma dağıtıklarını belirten Yumruk, şöyle konuştu:

"13-16 Eylül'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek ana festivale kadar 50 ton dondurma dağıtmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç bu festivali çok önemsiyor çünkü Kahramanmaraş'ın marka değerlerinden, en yüksek ürünlerinden dondurmayı vitrine çıkarmak gibi bir amacımız var. Kahramanmaraş dondurmasının popülaritesini artırmak, dünya klasmanında rekabet edilebilir bir ürün haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Avrupa'ya da aynı lezzeti, gerçek Kahramanmaraş dondurmasını götürmek istiyoruz."

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