Adana'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Baraj Yolu Caddesi'nde stant açıldı.
Burada Adanalılara bir ton dondurma dağıtıldı.
Vatandaşlar dondurmayı tadabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, bu yıl düzenledikleri festivalin durakları arasında bulunan Adana'da olduklarını söyledi.
Ana festivalin yarın Kahramanmaraş'ta başlayacağını belirten Yumruk, geçen yıl bu etkinliği 15 ilde yaptıklarını hatırlattı.
Bu yıl 40'ı aşkın ili Kahramanmaraş dondurmasıyla buluşturduklarını söyleyen Yumruk, marka değeri yüksek olan Kahramanmaraş dondurmasının daha popüler hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
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