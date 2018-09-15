2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali

Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında, "Geleneksel düğün" gösterisi yapıldı.

Festivalde Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel Kahramanmaraş düğünü canlandırıldı.

Demokrasi Meydanı'nda davul zurna eşliğinde yöresel kıyafetler giyen gençler, at sırtında gelini Trabzon Caddesi'ne kadar getirdi.

Vatandaşlar da bu sırada geleneksel düğün gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

At sırtında Trabzon Caddesi'ne gelen gelin, attan inerek su testisini kırdı. Düğün alayının oynanan oyun havalarıyla gösteri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta son yıllarda bu tür düğünler yapılmaz oldu. Amacımız bu düğünleri yeniden yapılmasını sağlamak ve genç nesillere geleneksel düğünlerimizin nasıl yapıldığını göstermektir." diye konuştu.

