2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset (KAYES) Kongresi, “Türkiye’nin 2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik” teması ile Sudan, Cezayir, Polonya, Makedonya, Yunanistan, Hindistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan ülkelerinin katılımı ile TİKA’nın destekleriyle gerçekleştirildi.

11-12 Nisan tarihlerinde 28 farklı oturumda 127 bildirinin sunulduğu 2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset (KAYES) Kongresi kapsamında Kahramanmaraş’a özel iki özel oturum düzenlendi. Birinci özel oturumda Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin aktif hale getirilmesi kararlaştırıldı. İkinci özel oturum ise Sudan ve Cezayir ticari müşavirleri, Ticaret Bakanlığının temsilcisi ve Eximbank temsilcilerinin katılımıyla Afrika kıtası ile yatırım ve ticari ilişkilerin ele alındığı, özellikle de Cezayir ile ticari ilişkilerin ele alındığı “Uluslararası Ticaret” başlığı ile düzenlendi. Kongreye dünyadan ve Türkiye’den farklı üniversitelerden birçok akademisyen katılarak, uluslararası ticaret ve lojistik konularında çalışmalar sunarak, teorik ve uygulama alanında önemli katkılar sağladılar. Kongre kapsamında ayrıca katılımcı ülkelerin bazıları ile Mevlana Programı ve Erasmus anlaşmaları imzalanarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve kültürel işbirliklerinin sürdürülmesi için bir adım daha atılmış oldu.

