2. Uluslararası Kıbrıs Konferansı

LEFKOŞA (AA) - Carleton Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özay, Kıbrıs'ta konfederasyon modelini "çözüm için yeni fikirler" bağlamında değerlendirerek, bu modelin Türk ve Rum taraf için bir "kazan-kazan" durumu oluşturacağını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen "İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı - Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" konferansının son gününde Kıbrıs'ın geleceği ve çözüm için alternatif modeller masaya yatırıldı.

Özay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun toprak, milli unsurlar ve sınırlar bağlamında çok karmaşık olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta güç paylaşımı 3 kez başarısızlıkla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Ada'da 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yok edilmesinin ardından daha sonra Annan Planı ile İsviçre'deki müzakerelerin de başarısız olduğunu ifade eden Özay, mevcut durumun ortaklık cumhuriyetinin yıkıldığı 1963 yazından farklı olmadığını vurguladı.

Özay, Kıbrıs'ta konfederasyon modelli bir çözümün hem Türk hem Rum tarafı için "kazan-kazan" durumu yaratacağını dile getirdi.