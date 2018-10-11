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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

Festivalin açılışında dünyaca ünlü gitar virtüözü, besteci ve şarkıcı Jose Feliciano ile down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras sahne aldı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'nde Porto Rikolu görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano ile down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras konser verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı festivalin açılışında ilk olarak Çağatay Aras sahne aldı.

Aynı zamanda eğitmeni de olan ağabeyi ile Türk halk müziğinin sevilen parçalarını çalan down sendromlu sanatçı, etkileyici müzik yeteneğinin yanı sıra eğlenceli tavırlarıyla da geceye renk kattı.

Seyircilerin uzun süre alkışladığı Aras, konserinin sonunda Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün kendisine takdim ettiği çiçeği, seyircilere hediye etti.

Konserin ikinci bölümünde ise sahneye dünyanın yaşayan en önemli sanatçıları arasında gösterilen 73 yaşındaki Feliciano çıktı.

"Türkiye, seni seviyorum" diyerek gitarını eline alan Porto Rikolu görme engelli sanatçı, İngilizce ve İspanyolca albümlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sanatseverler, 9 Grammy ödüllü ünlü sanatçının parçalarına eşlik ederek, cep telefonlarının kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, konserinin ardından sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Kocamaz, etkinlikteki konuşmasında, festivalin bu yıl Aşık Veysel anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlendiğini belirtti, ünlü ozanın mısralarını seslendirdi.

Engelli vatandaşlara dezavantajlarını kapatabilmek ve eşit şartlarda yaşamanın olanaklarını sunmak istediklerini vurgulayan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Yaşantımıza ortak edemediğimiz her bir engelli vatandaşımız, aynı zamanda daha güzel bir dünya idealinin de kaybıdır.
Pırıl pırıl beyinleri ile pek çok yaratıcı insanın, dünyaya zenginlik katacak dehaların sadece ve sadece engelleri nedeniyle hayatın dışına itilmesi insanlık adına bir utançtır.
Biz bu utanca ortak olmak istemiyoruz.
Bunun için sizlerin de katkı ve destekleriyle gücümüzün yettiği yere kadar tüm benliğimizle çalışacağız."

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