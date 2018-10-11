2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

Sanatseverler, 9 Grammy ödüllü ünlü sanatçının parçalarına eşlik ederek, cep telefonlarının kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, konserinin ardından sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Kocamaz, etkinlikteki konuşmasında, festivalin bu yıl Aşık Veysel anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlendiğini belirtti, ünlü ozanın mısralarını seslendirdi.

Engelli vatandaşlara dezavantajlarını kapatabilmek ve eşit şartlarda yaşamanın olanaklarını sunmak istediklerini vurgulayan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Yaşantımıza ortak edemediğimiz her bir engelli vatandaşımız, aynı zamanda daha güzel bir dünya idealinin de kaybıdır.

Pırıl pırıl beyinleri ile pek çok yaratıcı insanın, dünyaya zenginlik katacak dehaların sadece ve sadece engelleri nedeniyle hayatın dışına itilmesi insanlık adına bir utançtır.

Biz bu utanca ortak olmak istemiyoruz.

Bunun için sizlerin de katkı ve destekleriyle gücümüzün yettiği yere kadar tüm benliğimizle çalışacağız."

