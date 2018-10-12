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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

Festivalin ikinci gününde düzenlenen açık hava konserinde Rus sanatçı Daniel Pluzhnikov, Alman şarkıcı Joana Zimmer ve Çiğdem Bezci sahne aldı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali kapsamında açık hava konseri düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalin ikinci gününde, merkez Yenişehir içerisindeki Marina'nın deniz kıyısındaki bölüm konser alanına çevrildi.

Etkinlikte ilk olarak belediyenin bando takımı sahne aldı.

Marinaya alışveriş için gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği konserin devamında kemik hastalığı nedeniyle küçük yaşlarda gelişimi duran 16 yaşındaki Rus sanatçı Daniel Pluzhnikov, sevilen şarkılarının yanı sıra "Ayrılık" parçasını seslendirdi.

Görme engelli 35 yaşındaki Alman şarkıcı Joana Zimmer de yağmura rağmen şarkılarını seslendirmeyi sürdürdü.

Daha sonra sanatçı Çiğdem Bezci sahne aldı.

Bu yıl Aşık Veysel anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlenen festival, 14 Ekim'de sona erecek.

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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali Mersin

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