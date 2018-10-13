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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:30 | Son Güncelleme

Festivalin üçüncü gününde engelli sanatçılar Selim ve Kerim Altınok, Mark Goffeney, Muyo Aganoviç ve Ümran Sevinç müzikseverler ile buluştu

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali kapsamında konser düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalin üçüncü gününde, merkez Akdeniz ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda, görme engelli Selim ve Kerim Altınok kardeşler sahne aldı.

Manken Doğa Bekleriz'in sunduğu etkinlikte, doğuştan kolları olmamasına rağmen ayağıyla çaldığı gitarda tüm dünyada beğeni toplayan Amerikalı sanatçı Mark Goffeney de konser verdi.

Eğlenceli üslubu ve yer yer Türkçe kelimeler kullandığı konuşmasıyla izleyicilerden alkış alan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Etkinlikte, Bosna gazisi sanatçı Muyo Aganoviç ile görme engelli sanatçı Ümran Sevinç de sahne aldı.

Bu yıl Aşık Veysel anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlenen festival, 14 Ekim'de sona erecek.

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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali Mersin

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