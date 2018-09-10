"2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali"ne doğru

MERSİN (AA) - Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali"nin ikincisi bu yıl Aşık Veysel anısına 11-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneğinin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festival 11 Ekim'de başlayacak ve 4 gün sürecek.
Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına yapılacak olan festival, "Karanlıktan Aydınlığa" sloganıyla tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.
Bu yıl 19 ülkeden yaklaşık 100 sanatçının katılmasının beklendiği festivalin uluslar arası konuklarından biri olan Porto Rikolu şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano açılış gecesinde sahne alacak.
Down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan Mark Goffeney, şarkıcılık, yazarlık ve mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin müziğin Avrupa'daki temsilcileri ve festivalin geçen yılki şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin'de çekerek kentin tanıtımını sağlayan Gatto Gabriel ve Steven Cyril de festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileriyle festivale renk katacak.
Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda ve Metin Özülkü de festivalde sahne alacak.
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