2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne doğru

Kocamaz, festivalin tekrarının önemine değinerek, "Tüm dünyada ses getiren bir etkinliğe Mersin'de hep birlikte imza attık. Anladık ki yeryüzünde bize engel olacak hiçbir şey yok. Bu güzel duygularla ve yüreklerimize kazıdığımız unutulmaz anılarla sonlandırdığımız festival ile yaktığımız ateşi bu yıl ikinci defa yeniden alevlendiriyoruz." dedi.

Geçen yıl ilki yapılan Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne 16 ülkeden 37 engelli sanatçının katıldığını anımsatan Kocamaz, etkinlikte 22 bin izleyici sayısına ulaşıldığına dikkati çekti.

Engellilere yönelik çalışmaların, insana verilen değer ve önemin yansımaları olduğunu vurgulayan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar engelli vatandaşlar için yaptığı çalışmaları ve başlattığı sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

Kocamaz, 11 Ekim'de başlayacak festivalin bir otelde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, sosyal hayatta engellilere tanınan imkan ve kolaylıkların, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olduğunu belirtti.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivalinde 17 farklı ülkeden, müzik, resim, dans ve fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 149 sanatçıyı Mersin'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalde, çok sayıda etkinliğin yer alacağını aktaran Kocamaz, "Ülkemizin ve kentimizin hoşgörü ve insan sevgisini tüm dünyaya gösterecek bu etkinlik ile 17 farklı ülkeden, müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 149 sanatçıyı Mersin'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kocamaz, festivalin bu yıl Aşık Veysel anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz, tüm engellerin yüreğimizdeki ışıkla aşılacağına inanıyoruz. Asıl aydınlığın ve yine asıl karanlığın yüreğimizde olduğunun inancındayız. Bu yüzden bu yılki festival mottomuzu "Karanlıktan aydınlığa" olarak belirledik. Festivali, dünyaca ünlü ozanımız Aşık Veysel anısına düzenlememizdeki asıl sebep de budur. Çünkü o karanlık bir dünyaya bakan gözlerini yüreğindeki ışıkla aydınlığa kavuşturmuştur. Yaşama dair tüm duygularını yazdığı şiirler ve okuduğu türkülerle dünyaya duyurmuştur. Bizim festivalimiz kalplere umut veren, engelleri sanatla aşan bir temaya sahip."

Festival için il merkezinin çeşitli noktalarında konser sahneleri ve etkinlik alanları oluşturulduğunu aktaran Kocamaz, etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu kaydetti.

Festival, 14 Ekim'de sona erecek.

