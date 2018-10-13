2. Uluslararası Meze Festivali

Festivalde 36 mezenin sunumunun yapıldığını, sıcak yemek ve ara yemeklerin bulunmadığını belirten Polat, "Antalyalılar festivale büyük ilgi gösterdi. Her sene meze festivalini geliştirerek ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz bu festivali dünyaca ünlü bir şölene dönüştürmek ve Antalya'ya katkı sağlamak." dedi.

Meze Festivali Komite Başkanı Gökhan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18'i ünlü olmak üzere 50 yakın şefin Türkiye, Fas, İspanya, Suriye, Mısır, Tayland, Filistin ve Yunanistan gibi ülkelerden gelerek festivalde meze lezzetlerini sunduklarını söyledi.

Katılımın yoğunluğundan memnun olduklarını söyleyen Güzelçoban, "Arkadaşlarımızla çok fazla meze hazırladık ve hepsi bitti. Festivalin turizme çok güzel bir katkısı var. Meze demek kültürel bir ortam demek. Hiçbir dil, din, ırk ayrımı yapılmadan anlaşabilmek için çok önemli." diye konuştu.

- "Meze bir paylaşma yemeğidir"

Meze Festivali Komite üyesi Gökmen Sözen de Türkiye'de gün geçtikçe gastronomi etkinliklerinin büyüdüğüne dikkati çekti.

Bu sene çok sayıda yıldız şefin festivaldeki yerini aldığını belirten Sözen, "Meze bir paylaşma yemeğidir. Bunun için İspanya'dan Tayland'dan birçok şefi buraya getirdik. Türkiye'nin gururu olan Serkan Güzelçoban gibi bir yıldız şefi getirdik. Bu gittikçe büyüyor. Gaziantep'te Gastroantep yapıldı. Burada da olması lazım. Meze Festivali de bu anlamda önemlidir" diye konuştu.

Festivale katılan konuklar, 100'e yakın mezeyi tatma fırsatı buldu.

