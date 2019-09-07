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2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Midyat Belediyesi ve Midyat Kaymakamlığınca düzenlenen festival, konser ve şiir dinletileri ile başladı - Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Bakanlığımızın hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik unsurlarının bir bütün halinde yerel ve geleneksel değerler olarak turizmin hizmetine sunulmasıdır" - Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz: - "Bu güzelliği, bu beraberliği ve bu kardeşliği sürdürmek için çok çalışmalı, çok gayret göstermeliyiz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 3 gün sürecek olan "2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Midyat Belediyesi ile Midyat Kaymakamlığınca, ilçenin kültür, sanat, yaşam, yemek, el sanatları ile tarihi mekanlarının, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalde renkli görüntüler oluştu.

Işıklar Mahallesi Otogar Alanı'nda düzenlenen festivalde bir konuşma yapan Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Midyat'ın korunmuş tarihi dokusu, köklü tarihi, geleneksel el sanatları ile farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı dünyadaki nadide kültürel coğrafyalardan biri olduğunu söyledi.

Midyat'ın özgün mimarisi, camileri ve kiliseleri ile Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Yavuz, aynı zamanda bölgenin önemli turistik destinasyonlarından biri olduğunu aktardı.

2019 yılının ''Göbeklitepe yılı'' ilan edilmesiyle Şanlıurfa'nın yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizm hareketliliğinde büyük artış kaydedildiğini ifade eden Yavuz, şöyle dedi:

"Bakanlığımızın hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik unsurlarının bir bütün halinde yerel ve geleneksel değerler olarak turizmin hizmetine sunulmasıdır. Bu kapsamda, Mardin ve Midyat'ın zengin tarihi ile kültürel değerleri önemli turistik bir potansiyel olarak öne çıkmaktadır. Bu festivalin, Midyat'ın tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, Midyat UIuslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi bu bakımdan büyük önem taşımaktadır."

- "Huzurumuza her şeyden çok sahip çıkmalıyız"

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da taş konakları, kemerli geçitleri, camileri, kiliseleri ve manastırları gibi birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliğinde bulunan Midyat'ta 2005 yılında görev yaptığını anımsattı.

Bu topraklarda görev yaparak huzur içinde yaşamanın, dostluğun, kardeşliğin, insana saygı ve sevginin ne olduğunu anladığını aktaran Yılmaz, "Bu güzelliği, bu beraberliği ve bu kardeşliği sürdürmek için çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz. Ülkemize, devletimize, milletimize ve huzurumuza her şeyden çok sahip çıkmalıyız.'' dedi.

"Artık bölge huzura kavuştu ve bunu sürdürmek istiyoruz"

Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da göreve başladığında Mardin'in huzura kavuşacağına dair söz verdiğini dile getirdi.

Yapılan mücadele ile artık bölgenin huzura kavuştuğunu anlatan Yaman, "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bölgede huzuru sürdürmek sadece terörle mücadele ile olmaz dedik ve bu şehirde kültür, sanat ile spor faaliyetlerini hep birlikte yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 3 gün 3 gece sürecek festivali birlik, beraberlik ve kardeşlik teması üzerine hazırladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ezidi, Süryani ve Müslüman din adamları ülkenin birliği ve beraberliği için dua etti.

Festivalde koro, müzik toplulukları ve sanatçılar, çeşitli dillerde şarkı, ilahi ve şiirler okudu.

Öte yandan festival alanında Mardin'in yöresel ürünlerini tanıtan çarşı kuruldu.

Festivale, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Gazeteci Yazar Orhan Miroğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül ve davetliler katıldı.

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