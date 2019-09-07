2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali başladı

Midyat'ın özgün mimarisi, camileri ve kiliseleri ile Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Yavuz, aynı zamanda bölgenin önemli turistik destinasyonlarından biri olduğunu aktardı.

Işıklar Mahallesi Otogar Alanı'nda düzenlenen festivalde bir konuşma yapan Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Midyat'ın korunmuş tarihi dokusu, köklü tarihi, geleneksel el sanatları ile farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı dünyadaki nadide kültürel coğrafyalardan biri olduğunu söyledi.

"Bakanlığımızın hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik unsurlarının bir bütün halinde yerel ve geleneksel değerler olarak turizmin hizmetine sunulmasıdır. Bu kapsamda, Mardin ve Midyat'ın zengin tarihi ile kültürel değerleri önemli turistik bir potansiyel olarak öne çıkmaktadır. Bu festivalin, Midyat'ın tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, Midyat UIuslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi bu bakımdan büyük önem taşımaktadır."

- "Huzurumuza her şeyden çok sahip çıkmalıyız"

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da taş konakları, kemerli geçitleri, camileri, kiliseleri ve manastırları gibi birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliğinde bulunan Midyat'ta 2005 yılında görev yaptığını anımsattı.

Bu topraklarda görev yaparak huzur içinde yaşamanın, dostluğun, kardeşliğin, insana saygı ve sevginin ne olduğunu anladığını aktaran Yılmaz, "Bu güzelliği, bu beraberliği ve bu kardeşliği sürdürmek için çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz. Ülkemize, devletimize, milletimize ve huzurumuza her şeyden çok sahip çıkmalıyız.'' dedi.