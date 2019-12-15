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2. Uluslararası Perküsyon Yarışması'nda büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir Müzik Akademisi öğrencileri, 2.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir Müzik Akademisi öğrencileri, 2. Uluslararası İstanbul Perküsyon Yarışmasında farklı dallarda başarılara imza attı. Farklı dallarda pek çok ülkenin katıldığı yarışmada öğrenciler birincilik ve ikincilikler elde etti.

"PERKÜSYON ADINA TÜRKİYE'DE İLKLERİ YAŞATAN BİR YER"

Perküsyon Eğitmeni Berkay Akarsu, "Burası aslında Türkiye’de perküsyon adına ilkleri yaşatan bir yer. 125 kişilik dev bir kadrosu var. Sadece perküsyon çalan kişiler. Hem de diğer yarışmalar olsun, birçok konuda ilklerin olduğu bir yer burası. Hem çocuklar hem yetişkinler hem de akademikler hepsi ayrı ayrı kendi dallarında ödül alan çocuklar ve yarışmacılar oldu. Hepsi kendi alanlarında 2. Uluslararası İstanbul Perküsyon festivalinde ödül kazandı. Bu onlar için çok büyük bir başarı çünkü daha önceden müzikal bir geçmişi olmayan öğrencilerin katıldığı ve kısa zamanda hazırlandığı bir süreçti. Bizim için de onlar için de zordu. Buraya her hafta geldiler ve evlerinde de enstrümanları ile vakit geçirmek zorunda kaldılar. Severek yapmasalardı, bu kadar başarılı olabileceklerini düşünmüyorum" dedi.

3 FARKLI ÜLKE KATILDI

Yarışmaya 3 farklı ülkeden katılım olduğunu dile getiren Akarsu, "Türkiye’den katılımların çok yoğun olduğu bir yarışmaydı. Çocuk perküsyon topluluğu kendi kategorisinde birinci oldu. Akademik öğrencilerden 3 öğrenci kendi kategorilerinde birinci oldular. Yetişkin perküsyon topluluğu da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"BİR ROL MODEL OLUŞUM OLDU"

Müzik Akademisinin Kurucusu Hakan Dedeler de “Prof. Dr. Cihat Aşkın ile beraber Kuruculuğunu üstlendik. Hocamızın öğrenme metodunu kullandık. Alanında uzman birçok eğitmen, Cihat Aşkın gibi, Cana Gürmen, Erdal Sökmen gibi birçok sanatçı burada öğrenciler ile buluştu. Ve yaklaşık 50 öğrenci konservatuvar kazandı buradan. Bunun 20’si birincilikle kazandı. Ben ne zaman bir konservatuvara gitsem 'hocam hocam' diye yanıma geliyorlar ve ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir rol model oluşum oldu. Bizim rol model sürecimizden sonra yaklaşık 20’ye yakın müzik akademisi kurduk Türkiye’de. Bir çığır açtık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ JÜRİ ÜYELERİ KARŞISINDA TER DÖKTÜLER

Dünyaca ünlü jürilerin yer aldığı İstanbul 2. Uluslararası Perküsyon Yarışmasında iki birincilik elde ettiklerini vurgulayan Dedeler, "Tabii jüri üyeleri çok önemli. Başta Amerika’dan gelen David Friedman jüri başkanıydı. Engin Gürkey genel sanat yönetmeniydi. Bunun yanında Yunanistan’dan, İtalya’dan, İngiltere’den gelen birçok jüri iyesi vardı. Bu jüri üyelerinin önünde ter döktüler ve birçok yarışmacı içinden birinci olmaları bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

ALBÜMÜ ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE

2019’da 'Mahi' ismini verdiği ve çok satanlar listesinde olan albüm çalışmasından ise Dedeler, “Bu çok doğaçlama gelişti aslında bir plan yoktu ama hayatın akışında birdenbire ortaya çıkıverdi bu albüm. Bu albümde bana ‘Oğur sazı’ sanatçısı Erdal Yapıcı eşlik etti. 10 telli Oğur Sazı çaldı ve bu Türkiye’de bir ilk. 10 telli bir Oğur Sazı daha önce hiç kaydedilmedi. Bu süreç böyle gelişti, hadi gel kayıt yapalım dedik. Sanki konserdeymiş gibi hücum kayıt olarak bu albümü kaydettik. Bir sürpriz olarak ortaya çıktı. Bu albümün adını Mahi koydum ben, Mahi Hint Okyanusu'nda bir balığın adı. Şu anda çok satanlar listesinde. Çok mutluyuz” diye bahsetti.

(FOTOĞRAF)

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