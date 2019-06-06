HABER

2. Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen festivalde 15 ülkeden 200'den fazla lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15 ülkeden 200 lezzetin sunulduğu "Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.

Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, dünya mutfaklarından farklı lezzetler yer aldı.

Almanya, İtalya, İspanya ve Endonezya başka olmak üzere 15 ülkeden çeşitli lezzetlerin sunulduğu festivale, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Festivalde, Hatay mutfağı, Erzurum'un cağ kebabı, Mersin'in tantunisi, İzmir'in kumrusu da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dört gün sürecek festivalde ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları yapılacak, şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Organizasyon yetkilileri, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve üç gün süren festivali 61 bin 221 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Küçük Kerim'in polislik hayali gerçek olduKüçük Kerim'in polislik hayali gerçek oldu
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya etkinlik festival sokak lezzetleri

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.