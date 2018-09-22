Gümüşhane'de düzenlenen "2.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi" sona erdi.
Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesince yerleşkedeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, yerli ve yabancı 20 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı kongrede, 12 oturumda 60 bildiri sunuldu.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kongrenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, kongrede literatüre çok değerli katkılar verecek tebliğler sunulduğunu söyledi. Bu tebliğlerin çok değerli sonuçları olacağına inandığını vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:
"Etkinliğimiz üniversite ve şehir kaynaşmasına ciddi katkılar sunacaktır. Bilgiye ne kadar inanıyorsanız bu tür bilimsel etkinliklerden elde ettiğimiz çıktılar veya hayata yönelik uygulanabilir pratik sonuçlar da o oranda olur. Yurt dışından, farklı üniversitelerimizden buraya kadar gelip böyle bir bilimsel etkinliğe katılma ateşi içinde yanan çok değerli araştırmacılar, bilim adamlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."
Zeybek'in konuşmasının ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen galada bir araya gelen katılımcılar pasta kesti.
Kongre, katılımcılara yönelik kentin turistik tesislerine düzenlenen gezi ile sona erdi.
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