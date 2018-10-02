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"2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun proje ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen program, 6 Ekim'e kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ile Avrasya Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası" başladı.

Türk dünyasındaki 10 farklı ülkeden, 10 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açılışı, Grand Pera'da düzenlenen galayla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir, Türk dünyasının Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret ederek, "Engin bir kültüre sahip olan bir aileyiz. Hepimizin gayesi Türk kültürünü, Türk'ün güzelliklerini sinemacı gözüyle, marifetiyle ortaya koymak ve dünyaya Türk'ün sanatta, sinemada, kültürdeki yerini izah etmektir." dedi.

Demir, etkinliği destekleyen herkese teşekkür ederek, "İnsanlar kültür sanat aracılığıyla kardeşlik duygularını bir adım daha ileriye götürerek, geniş bir aile olan Türk milletinin dilde, fikirde birlikte şiarıyla hareket etmesine katkı koyarlar. İnşallah bir hafta boyunca 2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası ile 6 Ekim'de İstanbul Üniversitesi'ndeki 'Türk Dünyası Belgesel Film Festivali' ile İstanbul'da Türk dünyası esintileri estireceğiz." diye konuştu.

Açılışa katılan Türkmenistanlı yönetmen, senarist ve oyuncu Hocakulu Narlıyev de Türk dünyası ile ilgili gerçekleştirilen programların başarılı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Türk milletlerinin birbirini tanıması yolunda, sinema en büyük aracılardan biridir. Birbirimizi tanırsak bu sayede aramızdaki kardeşlikleri, bağları yeniden güçlendiririz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından yönetmenliğini İsmail Güneş'in üstlendiği "Kervan 1915" adlı film gösterime sunuldu. Güneş de programda kısa bir konuşma yaptı.

Türk dünyası arasında dil ve kültür birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen film haftasının ilki, geçen yıl Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenmişti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun proje ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen program, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

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2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası

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