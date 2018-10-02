İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ile Avrasya Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası" başladı.

Türk dünyasındaki 10 farklı ülkeden, 10 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açılışı, Grand Pera'da düzenlenen galayla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir, Türk dünyasının Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret ederek, "Engin bir kültüre sahip olan bir aileyiz. Hepimizin gayesi Türk kültürünü, Türk'ün güzelliklerini sinemacı gözüyle, marifetiyle ortaya koymak ve dünyaya Türk'ün sanatta, sinemada, kültürdeki yerini izah etmektir." dedi.

Demir, etkinliği destekleyen herkese teşekkür ederek, "İnsanlar kültür sanat aracılığıyla kardeşlik duygularını bir adım daha ileriye götürerek, geniş bir aile olan Türk milletinin dilde, fikirde birlikte şiarıyla hareket etmesine katkı koyarlar. İnşallah bir hafta boyunca 2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası ile 6 Ekim'de İstanbul Üniversitesi'ndeki 'Türk Dünyası Belgesel Film Festivali' ile İstanbul'da Türk dünyası esintileri estireceğiz." diye konuştu.