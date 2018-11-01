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2. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu başladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu başladı.

Üniversitenin İnan Kıraç Salonu'ndaki sempozyumun açılışından konuşan Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Türkiye genelindeki genç bilim insanları ve tarihçilere destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Faaliyetlerini, Türkiye'de doğru düzgün bir tarih anlayışı geliştirmek için sürdüklerini dile getiren Taşağıl, şöyle devam etti:

''Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan'dan araştırmacılar sempozyuma katılıyor. Onlardan da faydalanmak istiyoruz. Biz Türk tarihini oluştururken sadece Osmanlı'dan değil, Avrasya düzlemindeki Avrasya bozkırlarından geniş bir Türk tarihi oluşturmak istiyoruz. Doğru düzgün, en eski devirlerden günümüze kadar gelen bir tarih teorisi, bir kurgusu yapmak üzere bilimsel verilere dayalı abartıya kaçmadan, herhangi bir ideolojiye sapmadan, siyasete malzeme olmadan doğru bir tarih anlayışı inşa etmek istiyoruz. Çok verimli geçecek bu sempozyum. Ben gençlere güveniyorum. Bizim amacımız gençlerin önünü açmak, onları destekliyoruz.''

Sempozyum yarın sona erecek.

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2. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi

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